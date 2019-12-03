شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستعد لطفرة سياحية في 2020 على مستوى أعداد الزائرين والإنشاءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مدينة شرم الشيخ لطفرة سياحية كبرى في العام المقبل 2020 على مستوى أعداد الزائرين والسياح، بالإضافة لحركة الإنشاءات والاستثمار السياحي الذي تشهده البلاد حاليًا، في ظل محاولات الدولة المستمرة للتغلب على العديد من الصعوبات التي تواجه الاستثمار.

كشف المهندس عمرو الكرداني، مدير عام إحدى شركات الإنشاءات الكبرى، عن بدء تنفيذ الشركة لأكبر مشروع سياحي ترفيهي في الشرق الأوسط بشرم الشيخ، والذي تصل مساحته إلى 7.5 مليون متر مربع، مشيرًا للتحسن الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار في الوقت الحالي خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء لكافة المناطق السياحة وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين بمصر من خلال حزمة تسهيلات لدفع عجلة الاستثمار مما أعطى زخمًا كبيرًا للاستثمار يحفز رجال الأعمال.

قال «الكرداني» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مسؤولي الدولة على قناعة تامة بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري ومنح المستثمرين ضمانات حقيقة للنجاح بما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية، موضحًا أن مشروع «سيتي ستارز شرم الشيخ» سوف يقام في منطقة نبق في موقع تحيطه الجبال العالية، والتي تم استغلالها لتوفر رؤية تطل على البحر من ارتفاع 80 مترا فوق سطح البحر، وهو ما يمثل نموذجًا متميزًا للتنمية المتكاملة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وقد شارك في تصميمه أكبر بيوت الخبرة في العالم كل في مجاله.

وأوضح أن المجموعة تخطط لتحويل المشروع إلى «قلب جديد» لمدينة شرم الشيخ، حيث يضم المشروع اكبر مدينة ترفيهية على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المشروع سوف يستقطب نحو 1.5 مليون سائح سنويًا.

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توقع «الكرداني» أن يكون «قلب شرم الشيخ» الجديد أحد أهم عناصر جذب الزوار إلى مصر وشرم الشيخ بالتحديد في السنوات القليلة المقبلة، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى 2020 / 2021، بتكلفة تبلغ 500 مليون دولار، ويحتوى المشروع على أكبر بحيرة كريستالية شفافة بمساحة 120،000 متر مربّع، لتحطم رقم جينيس القياسي العالمي، بطول يزيد على 800 متر وبشواطئ رملية بيضاء وأشجار مع شواطئ بحدائق منسقة تحيط بها بطول 3،5 كيلومتر ..

كما يحتوي مشروع سيتي ستارز شرم الشيخ على مجموعة بحيرات كريستالية أخرى تزيد مساحاتها على مليون متر مربع، ويزيد محيط الشواطئ الرملية البيضاء من حولها على 22 كيلومتراً، والتي سيطل عليها مجموعة الفنادق العالمية والشقق السكنية الفاخرة والفيلات والأسواق التجارية والمطاعم، لتكون علامة مميزة ووجهة عالمية في مدينة شرم الشيخ .

ويضم المشروع أيضًا منتجع وفندق فيرمونت سيتي ستارز شرم الشيخ والذى يحتوى على 413 غرفة، ومنتجع وفندق سويس أوتيل سيتي ستارز شرم الشيخ 387 غرفة, بالإضافة لمنتجعات سكنية فخمة، منها منتجع شقق فيرمونت سيتي ستارز شرم الشيخ الفندقية والذي يضم 316 وحدة للبيع، ومنتجع شقق سويس أوتيل سيتي ستارز شرم الشيخ الفندقية والذي يضم 347 وحدة للبيع هو الأخر.

قال «الكرداني» إن مشروعات الشركة تتنوع مابين السكنية والفندقية والترفيهية لتلبي جميع الاحتياجات، خاصة وأنها تمثل مراكز خدمية جاذبة للإقامة والسياحة على أعلي مستوي في العالم مشدداً على وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في مصر مؤكداً على قدرة الاقتصاد على التعافي السريع رغم التدعيات والتحديات التي تشهدها البلاد في هذه الفترة الاستثنائية.

أوضح أن المجموعة ليست حريصة على الاستمرار في مصر فقط، بل حريصة أيضًا على التوسع في مشروعتها من منطلق رغبتها في المشاركة في بناء مصر بشكل أفضل، خاصة في ضوء الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها.

أكد أن المجموعة نجحت في التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهتها، وأنها واصلت البناء وضخ الاستثمارات في ظل قناعتها بعودة المناخ المناسب للعمل وتهيئة البيئة للاستثمار ومنح المستثمرين ضمانات حقيقية للنجاح بما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة واختتم الكردانى قائلاً إن هناك مفاهيم جديدة للتنمية السياحية بدأنا في تطبيقه عن طريق استغلال عبقرية المكان والخصائص المميزة لكل منطقة في مصر، وذلك بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك المشروعات، وتحويل مصر إلى مركز جذب للإقامة الدائمة وليس السياحة فقط.