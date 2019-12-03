شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة محافظ بني سويف للمستشفى النموذجي: «أمر بنقل طفلة تعالج منذ 80 يومًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ اللازم حيال حالة صحية لطفلة ( 4 أشهر ) مصابة بمرض في التمثيل الغذائي، والتي يتم توفير الرعاية الطبية الممكنة لها بالمستشفى.

وطالب المحافظ خلال زيارته لمستشفى بني سويف النموذجي، الثلاثاء، بسرعة التواصل مع المعنيين لنقل الحالة للقاهرة لتلقى العلاج المناسب في الأقسام والمستشفيات المتخصصة في هذا الشأن، مع توفير سيارة مجهزة طبيا لنقل الحالة حتى لا تتأثر الحالة الصحية لها.

كانت والدة الطفلة قد استوقفت المحافظ خلال زيارة المستشفى لعرض حالة ابنتها عليه، واستفسر من الأطباء المعالجين عن حالة الطفلة، حيث تبين أنها تتلقى العلاج بالمستشفى منذ 80 يومًا، وتم توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لها.

أكد الطبيب المعالج للحالة أنه قد استلزم أولًا توفير الرعاية الطبية للطفلة، حتى تستقر حالتها الصحية ،وبعدها يمكن نقلها خارج المحافظة لتلقي العلاج المناسب نظرا لعدم توافر التخصص الطبي المناسب لعلاج الحالة.

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وتفقد محافظ بني سويف الأقسام الطبية بالمستشفى، متابعا مستوى الخدمة الصحية بها، مطالبا بإعداد تقرير مفصل عن المستلزمات الطبية والأجهزة المطلوبة لبعض الأقسام الطبية لتقديم الخدمة الصحية بالشكل المطلوب.

وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى النموذجي بإعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى الجاري تنفيذه، ومعوقات التنفيذ لتذليلها مع الجهات المعنية، نظرا لأهمية المستشفى بالمحافظة، حيث أنها المستشفى التي تقدم الخدمة الصحية المتكاملة.

كما ناقش محافظ بني سويف مع مدير المستشفى سير اجراءات استقبال المرضي بالمستشفى، وأنه يتم استقبال الحالات بشكل منتظم بقدر الامكان والتنسيق مع مديرية الصحة لسرعة اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو حالات التأمين الصحي، مثنيا على الخطوة التي نفذتها المستشفى بشأن اقامة قسم الاستقبال بأحد المواقع بالمستشفى لتقديم خدمات الطوارئ لحين الانتهاء من انشاء القسم المطور المدرج في مشروع تطوير المستشفى

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة المستمرة مع الوزارة لتوفير الأمصال والمستلزمات المطلوبة أولا بأول، حتي لا يحدث قصور في هذا الشأن.

كما كلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بإصدار تعميم على مستوى المنشآت الطبية ( مستشفيات مركزية وعامة – وحدات صحية --) بضرورة قيام الأطباء بتوعية السيدات الحوامل باحتياجهم لحقنة الـ RH من عدمه، حتى يكون لدى الأسرة الاستعداد والعلم الكافي.