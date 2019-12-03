شكرا لقرائتكم خبر عن نقل موظف «مصادرة البطة» من فلاحة.. ومحافظ الدقهلية يحيل الواقعة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة «واقعة مصادرة البطة» من سيدة بسيطة بسوق بلقاس للتحقيق فورا، ووجه اللواء حسام لبيب رئيس مجلس مدينة بلقاس بالتحقيق في الواقعة وعرض تقرير عليه.

وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالي مدينة بلقاس، الأحد، عقب انتشار فيديو لأحد موظفي الوحدة المحلية وهو يصادر «بطة» من إحدى الفلاحات وهى تحاول بيعها في السوق بسبب عدم قدرتها على دفع مبلغ ٥ جنيه.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يرصد الموظف ويدعى «حمادة» وهو يجذب شيكارة بلاستيك بداخله بطة من إحدى السيدات بكل قوة وهو يقول «والله ما أنتى واخداها هاتخديها من المركز، ياللا علشان مزعلكيش، ياللا بالذوق»، والسيدة ممسكة بالشيكارة ترفض أن تتركها وهو يجذبها يمينا ويسارا وترفض أن تترك له الشكيارة بينما تؤكد عدم قدرتها على دفع مبلغ 5 جنيهات قائلة «هو أنا هاكسب إيه علشان تاخد 5 جنيه».

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وأكد محمود السعيد، من أهالي بلقاس، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله تم تصويره في سوق بلقاس عندما جاءت إحدى السيدات من إحدى القرى لبيع بعض البط كعادة الفلاحين في ذلك اليوم حيث يأتي الفلاحين من القرى البعيدة بالبط والجبنة الفلاحي والبيض البلدي لبيعه في السوق .

وقال «الموظف الذي ظهر في الفيديو يدعي» عماد «ويقوم بتحصيل رسوم النظافة من المواطنين ولظروف تلك السيدة رفضت دفع 5 جنيه فحاول أن يأخذ البطة إلى مجلس المدينة لاجبارها على دفع المبلغ» .

وعلق خالد السيد أحد شباب بلقاس، على الفيديو قائلا «مكسب الفلاحة لا يتعدى 20 جنيه، والموظف مصر يقاسمها في رزقها، مؤكدا أن السيدة اضطرت في النهاية إلى دفع المبلغ حتى لا يأخذ منها البطة» .

ومن جانبه قال اللواء حسام لبيب رئيس مجلس ومدينة بلقاس«للمصرى اليوم»: «تم إحالة الموظف فورا للتحقيق بسبب سوء تصرفه مع السيدة وتم مجازاته بخصم 5 أيام من راتبه ونقله من إدارة الأسواق».

وأضاف، «معاقبة الموظف ليست على التحصيل لأنه ينفذ تعليمات ولكن بسبب سوء تعاملة مع السيدة فغير مسموح بالتجاوز في حق أي مواطن».