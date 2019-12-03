شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المركز 20 بقائمة الدول الأكثر تلقيًا للمكالمات والرسائل القصيرة المزعجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تطبيق تروكولر، أحد أهم التطبيقات الرائدة في عالم الاتصالات في العالم، الثلاثاء، عن نتائج تقريره السنوي الذي وضع قائمة تضم أكثر 20 دولة استقبالاً لمكالمات ورسائل المتطفلين المزعجة خلال 2019.

وكشف التقرير أن مصر جاءت ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر تلقيًا للمكالمات والرسائل القصيرة المزعجة، حيث جاءت في المركز العشرين على مستوى العالم، إذ تلقى مستخدمو التطبيق في مصر مكالمات مزعجة بمعدل 7.9 مكالمة شهريًا، مقارنة بـ5.5 مكالمة مزعجة شهريًا خلال 2018، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 43% بناءً على بيانات 10.4 مليون مستخدم يومي للتطبيق في مصر.

تجدر الإشارة أنّ نتائج تقرير 2019 تبدو أقل إيجابية لمصر مقارنة بنتائج تقرير تروكولر لعام 2018، «2018 Truecaller Insight»، حيث لم تأتي مصر ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر استقبالاً للمكالمات والرسائل القصيرة المزعجة، نظرًا للزيادة الهائلة في تلك المكالمات والرسائل التي تلقتها دول أمريكا اللاتينية العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك فإنّ نتائج مصر في تقرير 2019 أفضل منها مقارنة بتقرير 2017، «2017 Truecaller Insight»، الذي يمثل التقرير الأول لنا في سلسلة هذه التقارير السنوية، حيث جاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بالنسبة لعدد المكالمات والرسائل المزعجة ذلك العام، حيث كان مصدر 99% من تلك المكالمات والرسائل تطفلي واحتيالي، بينما كانت نسبة الـ1% المتبقية من نصيب شركات ومندوبي التسويق عبر التليفون.

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وتشير نتائج 2019 إلى حدوث تغير في المصدر الرئيسي للمكالمات التطفلية المزعجة في مصر، فبعد أنّ كان مصدرها الرئيسي احتيالي في الأعوام السابقة، أصبح المصدر الرئيسي للمكالمات والرسائل التطفلية المزعجة في مصر هم شركات الاتصالات التي تتطلع لبيع عروضها أو تذكير العميل برصيده. من ناحية أخرى مازالت المكالمات الاحتيالية تشكل ربع عدد المكالمات المزعجة في مصر.

وتعكس النظرة العامة للمكالمات والرسائل التطفلية المزعجة في مصر نفس ما يحدث تقريبا في العالم، حيث تأتي شركات الاتصالات والمشغلين لها باعتبارهم المصر الرئيسي للمكالمات المزعجة في العالم، كما يشهد العالم ارتفاعا مطرداً في المكالمات الاحتيالية.

وفي العام الماضي، تخطت البرازيل الهند باعتبار الأولى أكثر الدول المتأثرة بالمكالمات والرسائل التطفلية المزعجة في العالم، كما تؤكد بيانات هذا العام أيضاً استمرار تصدر البرازيل لتك القائمة في 2019، مع تزايد عدد المكالمات المزعجة في البرازيل بصورة مطردة منذ ذلك الحين.

وعلى مدار 2019 حتى الآن، ساعدت تروكولر مستخدمي التطبيق في التعرف على وحجب 26 مليار مكالمة مزعجة، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام الماضي، كما ساعد التطبيق أيضًا في التعرف على 116 مليار مكالمة مجهولة هذا العام، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بالعام الماضي.

وقد ألقت تروكولر نظرة متعمقة على أهم التوجهات العالمية للرسائل القصيرة المزعجة حول العالم، وبالتالي تمكنت الشركة من وضع قائمة بأكثر 20 دولة تلقت أكبر عدد من هذه الرسائل المتطفلة.

وأشارت البيانات إلى أنّ الأسواق الناشئة كانت أكثر الدول التي تلقت رسائل قصيرة مزعجة على مستوى العالم. وقد كانت الأسواق الثلاث الأكثر تأثرًا بتلك الرسائل أسواقاً أفريقية، حيث تلقت أثيوبيا أكبر عدد من الرسائل القصيرة المزعجة عالمياً، بمعدل 119 رسالة قصيرة شهريًا.