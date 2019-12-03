شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لــ50 شابًا وفتاة من 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر التواصل الاجتماعى، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية حفل زفاف جماعى لـ50 شاب وفتاة من الأسر الأكثر احتياجًا من محافاظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء.

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وأقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعي بحضور أكثر من 1000 مدعو من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين، ووجه قائد المنطقة الشمالية العسكرية الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدنى التي ساهمت في حفل الزفاف.

وأعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم دائم للمجتمع المدنى والمساهمة في التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.

حضر الحفل قائد القوات البحرية ومحافظ كفر الشيخ وعدد من الشخصيات العامة.