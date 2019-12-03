شكرا لقرائتكم خبر عن عاملة بمدينة الأثاث لـ«السيسي»: «إحنا عايزين شغل ياريس.. عايزين ننجح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجددا للحديث عن رغبته في أن تكون مدينة الأثاث الجديدة في دمياط مدينة عالمية. وقال السيسي، خلال مقابلته إحدى العاملات اثناء جولة تفقدية بمدينة الأثاث: «التصميمات لم يتم تطويرها بشكل كبير، والآلات على الأد وده مبيساعدش، ولكن فيه مكن حديث لا يغني عن العمالة، ويصمم أشكال جديدة.. الامل إن المكن يكون موجود، وكل الدعم موجود من كل مسؤول في الدولة». وقالت العاملة للرئيس: «إحنا عايزين شغل يا ريس.. عايزين ننجح».

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