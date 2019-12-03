شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «مفيش تحد خطر على مصر إلا من داخلها.. وانظروا للمنطقة من حولكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه تم إنفاق أكثر من 615 مليار جنيه لمضاعفة حجم إنتاج الكهرباء في مصر خلال سنوات الـ5 الماضية.

وقال الرئيس، في مداخلة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، الثلاثاء، إن «الدولة صرفت هذه الأموال التي تعنى أكثر من نصف تريليون جنيه في قطاع واحد من قطاعات الدولة حتى تصبح خدمة الكهرباء والحصول عليها أفضل مما كنا عليه، وأكرر ذلك حتى يعلم به الشعب المصري، والإنتاج من طاقة الكهرباء كان 25 ألف ميجاوات وقمنا بزيادة عليهم 28 ألف ميجاوات وهذا يعني أن أكثر من الكمية الموجودة ضاعفناها خلال الخمس سنوات الماضية».

وأضاف السيسي: «كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني عشر أضعاف الحاجة)».

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وتابع الرئيس: «خليني أقول بس الرقم للناس تسمعه، يعنى احنا الجهد الموجود ده اشتغل وخلاص.. لما أنت بنيت بيتك تحت منه كان لازم أنا حماية لك ولأولادك، لا، الجهد العالي له تأثير ضار على الصحة العامة، فأنت مش واخد بالك بتعمل إيه، في نفسك وفي أولادك، وفي الدولة)، أنا لازم أشيل الجهد ده من فوقك ومن فوق البيت، العشوائي، وأعمل كابل أرضي، والكابل الأرضي تكلفته أد ده عشرات المرات».

واستطرد الرئيس: «صرفنا 1.3 مليار، لأننا حملنا على عاتقنا كدولة حل هذه المسألة، ومطلوب 1.7 أي (3 مليارات)، ولسه احنا شغالين، أقول الكلام ده على مستوى الكهرباء.. أما على مستوى الصرف الصحى، وعلى مستوى المياه، لو أنت النهارده، في تخطيط متكامل شغالين به، للدولة والتخطيط دا منفذ وكلنا بنحترمه، الدولة بتحترمه والمواطن بيحترمه».

وقال السيسي: «نحن نلاحق البناء العشوائي وتصويب الأخطاء الناتجة عنه في الصرف الصحي وفي المياه وفي الكهرباء، وفي الغاز»، لافتا إلى أن هناك مناطق لا نستطيع أن ندخل فيها الغاز لأنها غير آمنة لدخول الغاز».

ووجه السيسي كلامه إلى المصريين والحكومة والإعلاميين، قائلا: «لما بنتكلم بنتكلم علشان التحدي، شوف أنا كل مرة بكرر الكلام، مفيش تحد خطر على مصر إلا من داخل مصر، وأرجو أن تنظروا إلى المنطقة من حولكم، وعندما يتحرك الناس قادرين على أنهم يهدوا بلادهم، طيب أنت بتكرر، طيب هو في حاجة عندك، لا معنديش، وأنا هستنى لما يبقى عندي وأنبهكم، دا أنا هفضل أكرر وأكرر الموضوع ده حتى يصبح لدينا مناعة إن حد يخدنا يخلينا نهد بلدنا وندمرها، علشان أبقى أمام ربنا عملت اللي عليا مع الناس في مصر، وفهمتهم خطورة الضرر الذي ينتج عن أي تحرك».

وتابع الرئيس: «الدولة تبذل جهدا جبارا لكي تحل مسائل ولنقنعكم يا مصريين أن احنا بنتحرك بمعدلات، الناس كلها بتقول هو مستعجل كده ليه هو إنت كل ما تكلمنا تقول الكلام ده، كل مرة هتكلم سأكرره وأتمنى من كل المسؤولين يكرروا علشان المناعة لشبابنا الصغير اللي عنده 16 و17 سنة، اللى كان عنده في 2011 و2012 و2013 عشر سنين النهارده عنده 17 و18 سنة ماشفش وما يعرفش».