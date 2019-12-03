شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «محدش بيغير المنكر.. الناس قاعدة تتفرج وتبص وهي ساكتة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن جهود الدولة في مشروع بحيرة المنزلة خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في دمياط.

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وعقب الفيلم، علق السيسي على ما جاء وقال: «هناك غياب تام عن ما يتم في بحيرات مصر، أي حد عايز يعمل أي حاجة يعملها، بس هنا الدولة لا يمكن تغيب عن مصالح مواطنيها، وهنا بقول أن الحضور الحقيقي للدولة في كل أنشطة الدولة أمر صعب جداً، لأنه في فرق أنك متواجد ومحافظ على تواجده وفرق إنك مش متواجد وتتواجد وتحافظ على تواجده».

وعن تطوير بحيرة المنزلة، قال: «البحيرة قائمة على 250 الف فدان وكانت أكبر من كده ولكن التعدي وسوء الاستخدام، ولو كنا سبنا الدنيا كده، كان الموضوع هيبقي أسوأ، وكنا هنستمر في هدر ثروات بلدنا وتضييع صحة الناس، اللي بيطلع منها الناس بتاكله هل كان صحيًا ولا مضرا مش مهم».

وتابع: «انتوا لسه مشفتوش البحيرة لما تخلص هتبقي قصة تانية، بس الناس بتتناول المسائل بشكل مش عارفين الحكاية، إيه اللي بيتعمل في الدولة.. والله اللي بيتعمل فيكي يا مصر لم يخطر في بال حد، وده قسم عظيم، الناس مش عايزة تغير وقاعدة تتفرج وتبص وهي ساكتة، محدش بيغير المنكر ويرفضه، انت بتقول كده ليه بسجل ليكوا انتوا بتعملوا إيه لبلدكم».