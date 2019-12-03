شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة وزير الكهرباء خلال افتتاح عدد من المشروعات في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، عرضا موجزا عن إنجازات وزارته خلال الفترة بين عامي 2014 و2019، واستعراض مشروعات الكهرباء في دمياط، لاسيما مشروع تحويل محطة توليد غرب دمياط من الدورة البسيطة للمركبة، ومشروع خاص بمحطة محولات شطا لتغذية مدينة الأثاث.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية في دمياط، أنه تم إدخال قدرات هائلة من الطاقة الكهربائية في الفترة بين عامي 2015 و2019، التي بلغت ما يزيد على 28 ألف ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق وأثار إعجاب كل المحافل الدولية.

وأشار إلى أنه منذ أول يونيو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال مطلقا، مضيفا أنه جرى تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، حيث تبلغ القدرة الحالية منها 5852 ميجاوات، مضيفا أنه «في نهاية عام 2021 سنصل إلى 6628 ميجاوات؛ تطبيقا لاستراتيجية الوزارة»، لافتا إلى أن هناك مشروعات جديدة، وهي في مرحلتها الأخيرة من التفاوض؛ ستقدم قدرة تبلغ 1620 ميجاوات.

وتابع: إن مشروع محطات الطاقة الشمسية من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، وتبلغ مساحة المشروع 37 كيلو مترا مربعا، مضيفا أن البنك الدولي منح المشروع جائزة أفضل مشروع في عام 2019، وتقدر حجم الاستثمارات ملياري دولار، وهو استثمار برأس مال أجنبي.

وأردف: إن استراتيجية الوزارة لتحسين كفاءة المحطات تقوم على تحويل الدورة البسيطة إلى أخرى مركبة؛ حيث تمت إضافة 1840 ميجاوات، مضيفا أن الاستثمارات في هذا الشأن بلغت حوالي 27 مليار جنيه.

وقال إن محطات (سيمنز) الثلاثة في البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف- بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي- منحتنا إنتاجا غير مسبوق، بلغ 14 ألف ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إلى أن العام المالي (2017- 2018) وصلت نسبة مشاركة محطات (سيمنز) حوالي 11%، وكان مقدار الوفر في الوقود في العام الواحد نتيجة الكفاءة العالية للمحطة، حوالي 1.6 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن هذا الرقم ارتفع- في السنة التالية- إلى حوالي 7.3 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل مقدار هذا الوفر في الوقود إلى حوالي 12 مليارا و800 مليون جنيه.

وأضاف شاكر- خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة دمياط- أنه في نهاية عام 2020 ستصل أطوال الشبكات في خطوط الجهد الفائق والجهد العادي، من ألفي كيلو متر إلى 6 آلاف كيلو متر، وذلك لتحسين الأداء وجودة الخدمة.

ونوه وزير الكهرباء باختيار مصر لتكون الراعية لتصميم وتطوير ما يحدث في إفريقيا بالكامل في مجال «شبكات الكهرباء في أفريقيا».

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وفيما يتعلق بالتطور في سعات محطات المحولات، قال شاكر إنه جرت زيادة 40 ألف ميجاوات على سعة محطات المحولات بواقع أربعة أضعاف ما حدث خلال الستين عاما الماضية، مؤكدا سعي الوزارة لأن تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين 3 قارات ولتداول الطاقة، مشيرا إلى وجود ربط مصر والأردن وربط آخر بين مصر وليبيا.

وأشار إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم توصيل الكهرباء إلى السودان في حدود 50 ميجاوات، لافتا إلى وجود مشروع للربط بين مصر والسعودية، فضلا عن وجود مباحثات مع قبرص واليونان للربط بين أفريقيا وأوروبا.

ولفت إلى وجود نقلة نوعية في توفير عدد محطات الكهرباء، حيث جرى تنفيذ 48 محطة كهربائية، مضيفا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن وهيئة الربط الخليجي لدراسة الربط المتكامل لهذه المنطقة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر اهتمام الدولة بالربط سواء مع أفريقيا أو العالم الخارجي، وقال إنها تحاول تحقيق جميع أسباب النجاح لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه كان لدينا تحديات نواجهها في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتم حلها.

وأضاف وزير الكهرباء «رصدنا حوالي 22 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع وأضفنا للشبكة 7 آلاف و944 محولا، وأضفنا حتى الآن 190 موزعا على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة التنفيذ- حتى الآن- 92 % ونستهدف الانتهاء بحلول مطلع العام المقبل».

وتابع وزير الكهرباء أنه جرى تحويل خطوط هوائية- كانت موجودة فوق المساكن- إلى كابلات أرضية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط خصصت 1.7 مليار جنيه لتحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات أرضية؛ للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه جرى تزويد الاستثمارات خلال سنتين إلى 11 ضعفا.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على إضافة مراكز تحكم لتحسين الخدمة بشدة، ليصل عددها المتوقع إلى 47 مركزا، بتكلفة استثمارية حوالي ملياري يورو، وقال إن الوزارة لديها حاليا ثمانية مراكز تحكم، منها 3 قيد الإنشاء و5 أخر تم طرحها وسيتم توقيع العقود بشأنها.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إن هناك شكوى من قراءات عدادات الكهرباء وتحصيلها، مضيفا «وضعنا مجموعة الإجراءات من بينها العمل بعدادات مسبوقة الدفع، وأيضا أقمنا مشروعا تجريبيا للعدادات الذكية وبرنامجا للقراءات موحد»، وتابع «قبل بداية تنفيذ الخطة كانت عدد العدادات مسبوقة الدفع يبلغ نحو نصف مليون عداد، واليوم لدينا 8.4 مليون عداد ونستهدف- في نهاية العام- 9.1 مليون عداد».

وأوضح وزير الكهرباء «لدينا حوالي 29 مليون عداد في الشبكة.. ولو نجحنا- خلال 4 أو 5 سنوات- في تغيير هذا الأمر سننجح في القضاء على مشكلة قراءات العدادات.. وقد طلبت زيادة الجانب المحلي في التصنيع»، مشيرا إلى أن الجانب الصيني عرض تزويد الوزارة بـ 10 ملايين عداد، غير أننا رفضنا ذلك، لوجودج شركات في مصر تقوم بتصنيع العدادات، وتصنع وفق كفاءة عالية جدا.

وأكد وزير الكهرباء أن مصر تحتل المركز 77 في مؤشر الحصول على الكهرباء، حيث تقدمت 68 مركزا خلال خمس سنوات، مشددا على أن هناك تطويرا في تقديم الخدمة المقدمة في الطاقة الكهربائية: «لكننا لا ندعي أن مستوى الخدمة وصل 100 %، فمازال لدينا بعض المشاكل، غير أننا أدركنا موضع المشكلات ووضعنا خططا لحلها».

وأشار إلى أن الوزارة لديها جهازا لتلقي الشكاوى، حيث إن جهاز الشكاوى بالوزارة تلقى 7.4 مليون شكوى خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016، حتى 17 نوفمبر الماضى، وأضاف «عندنا شكاوى كثيرة، وأنا تلقيت على تليفونى الشخصى 1300 شكوى»، مشيرا إلى أنه تجرى دراسة 2219 شكوى الآن.