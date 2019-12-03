شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط. وقام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية: المهندس أحمد عثمان محمود، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، والعقيد محمد عبدالرحيم محمود، المشرف على المشروع. يأتي ذلك ضمن المشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس السيسي بنطاق محافظة دمياط.

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