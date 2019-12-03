شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» تطبق خطة الترصد الحشري لمكافحة انتشار البعوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق خطة الترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لناقلات الأمراض، وذلك لمواجهة انتشار البعوض وخفض كثافته في مختلف أحياء المحافظة.

وأرجع بيان صادر عن المديرية، اليوم، ظاهرة الانتشار الكثيف للبعوض إلى هطول أمطار شديدة مبكرة أعقبها ارتفاع في درجة الحرارة وليس انخفاضا كالمعتاد.

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وأوضح البيان، أن هذه التغيرات المناخية شكلت بيئة خصبة لتكاثر وانتشار البعوض على تجمعات مياه الأمطار بمناطق مختلفة، ما ساهم في الإسراع بدورة الحياة وانتشار الحشرات الكاملة للبعوض.

وحول تفاصيل خطة الترصد الحشري النشط، قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنها تشمل مواجهة الحشرات والتعامل مع اليرقات بالمياه الراكدة من خلال فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض لإيقاف انتشارها.

وأضاف «عثمان»، أنه جرى استخدام أجهزة الضباب والرش المحملة على السيارات والمحمولة على الكتف، فضلا عن التنسيق مع أحياء الإسكندرية لتفعيل المقاومة بتضافر الجهود مع إمدادهم بالمبيدات اللازمة والدعم الفني والهندسي لصيانة الأجهزة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه يجري تكثيف العمل حاليا على أماكن توالد البعوض بالبرك والمصارف وجمع عينات منها والتعامل معها بمبيدات الصحة العامة غير الضارة بالبيئة، مشيرا إلى أن إدارة مكافحة الأمراض نجحت في خفض معدلات الكثافة الحشرية للبعوض.