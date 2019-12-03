شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انطلاق أول رحلة لـ«كوين نفرتيتي» بين الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «الجسر العربي» للملاحة عن موعد انطلاق أولى رحلات العبارة «كوين نفرتيتي» على الخط الملاحي «الغردقة- شرم الشيخ» بعد توقفه أكثر من عام ونصف، وحددت الشركة يوم الخميس المقبل للرحلة.

يذكر ان العبارة «كوين نفرتيتى» هي إحدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربى وجنسيتها أردنية، وهي بطول 82 مترا، عرض 16 مترا، غاطس 2.9 متر، سرعة 28.7 عقدة، وتحتوى على 580 مقعدا، وتتسع لـ 130 سيارة، و6 باصات، وتمتاز بفخامة صالاتها ومقاعدها وأماكن الترفيه.

ومن المقرر أن تقوم العبارة برحلات منتظمة أسبوعياً لتنشيط السياحة بشكل إيجابى بين المدن السياحية حيث إن هناك عددا كبيرا من السياح الذين يزورون شرم الشيخ لا يزورون الغردقة والأقصر لبعد المسافة بالطريق البرى إلا أنه من الممكن عن طريق الخط الملاحى الغردقة/ شرم الشيخ اختصار المسافة.