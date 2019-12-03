شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: تخفيض المُقدم وزيادة مدة السداد لتقنين واضعي اليد بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الالتماس المُقدم من بعض المواطنين، الحاصلين على موافقات بتقنين وضع يدهم على الأراضي داخل المدن الجديدة، نظراً لإثبات الجدية عليها، وتقدموا بطلبات يلتمسون فيها تخفيض نسبة مقدم ثمن العقار المُقنن، وكذا زيادة مدة سداد باقي ثمن الأرض، حيث نصت الموافقة على أن يكون نظام السداد لإجمالي ثمن العقار المُقنن طبقا للقانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بمدن الهيئة كالآتي: يتم سداد 15 % من قيمة العقار المُقنن خلال شهر من تاريخ إخطار العميل بسداد هذه القيمة، ويتم سداد باقي الثمن على 7 أقساط سنوية متساوية محملة بعائد يعادل (7 %) عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 3 قطعٍ أراض (قطعة أرض بمساحة 2700 م2 لإنشاء سنترال بمنطقة الخدمات بالحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة – قطعة أرض بمساحة 3711.8 م2 بمركز الخدمات رقم (1) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة – قطعة أرض رقم (3) بالحي الرابع بيت الوطن، بمساحة 2809 م2، بمدينة القاهرة الجديدة)، لإقامة سنترالات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، على أن يكون التخصيص بنظام البيع للشركة، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير.

وأوضح وزير الإسكان أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من المدينة الطبية العالمية للاستثمار والتنمية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة المعارض سابقاً، بمدينة بدر، بنظام المشاركة مع الهيئة، حيث نصت الموافقة على التعامل على قطعة الأرض بمساحة 250 فداناً بمنطقة المعارض بمدينة بدر، بنظام الشراكة، على أن يتم تشكيل لجنة للتقييم الفنى والمالي للعرض المقدم من المدينة الطبية العالمية للاستثمار والتنمية، ليُعاد بعدها العرض على مجلس إدارة الهيئة للاعتماد، وذلك بعد سداد قيمة 5 % من قيمة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة.

ووافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة أرض رقم 10 بمساحة 16244.15 م2، بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة كان لصناعة وتعبئة العلب، لإقامة مصنع، لزيادة الاستثمارات الخاصة بالشركة في مجال صناعة وتعبئة وطباعة العلب الصفيح (ايرسولات- المبيدات الحضرية المنزلية – معطرات الجو – المنظفات الصناعية- غيرها)، وكذا تخصيص قطعتي الأرض أرقام (49-50) بإجمالي مساحة 10344.64 م2، بالمنطقة الصناعية B1 بمدينة العاشر من رمضان، مع تحويل نشاط القطعتين من إداري إلى صناعي لصالح الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبكو، لإقامة مصنع لإنتاج الهرمونات وأدوية علاج السرطان.

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كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية 3218 م2، بالمجاورة الأولي بالحي السابع بمدينة الشيخ زايد بنشاط طبي، بنظام البيع لصالح شركة الجدوى للإنشاء والتعمير، وتخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية (1885.3م2) بالمجاورة الثالثة بالحي الثامن بمدينة الشيخ زايد بنشاط طبي، بنظام البيع لصالح شركة الفرسان للخدمات الطبية، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1313م2 بالمجاورة الخامسة بالحي التاسع بمدينة الشيخ زايد، لصالح شركة النور للاستثمار والمقاولات العمومية، بنشاط طبي (مراكز طبية).

ووافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض رقم (495) بمساحة (553.6 م2) بنشاط خدمات صناعية بالمحور الخدمي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص قطعة الأرض رقم (8) بمساحة حوالي (11200م2) بنشاط «تجاري إداري» على محور الكفراوي بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص قطعة الأرض رقم (92) بمساحة (3651.47م2) بمركز الخدمات الرئيسي (أ-أ) بمدينة حدائق أكتوبر، لإقامة مشروع تجاري إداري، وتخصيص قطع أراضٍ بمساحة إجمالية (11854.75م2) بمركز خدمات السياحية الأولى والثانية، بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نشاط تجاري.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم (10) بلوك 20041، بنشاط مخازن ومعارض بمساحة 681.09 م2، بمنطقة الخدمات الصناعية بالامتداد الغربي، بمدينة العبور، وكذا ضم قطع الأراضي أرقام (1/1، 1/2، 1/3، 1/4، 1/5) لتصبح قطعة واحدة بمساحة إجمالية 27950 م2، والتعامل عليها، بنشاط مخازن بمنطقة البفرزون بمدينة العبور.

كما وافق المجلس على تخصيص (7 عمارات – أرقام: 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43) بإجمالي 224 وحدة سكنية، بالمجاورة الأولى (D1) بالحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لصالح الإدارة العامة لرعاية العاملين بوزارة الخارجية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض رقم 9 – قطاع (د) بمساحة 1195.76 م2، بمنطقة الـ800 فدان إسكان اجتماعي، بمدينة حدائق أكتوبر، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الكاثوليكية، وقطعة الأرض بمساحة 8237.52 م2، بمركز الخدمات الرئيسي بمدينة ناصر «غرب أسيوط» لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، في ضوء الاشتراطات البنائية المسموح بها والرسومات الهندسية المُعدة بمعرفة الهيئة، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشأن، وكذا الموافقة على إعادة التعامل على مساحة (50) فداناً بمنطقة المقابر بالمرحلة الثانية جنوب طريق القطامية / العين السخنة بمدينة القاهرة الجديدة، للأقباط الأرثوذكس بقيمة مقابل الانتفاع التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير، وتستكمل باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وطبقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966.