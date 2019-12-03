شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض: إجمالي الاستثمارات في دمياط وصل إلى 91 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت محافظة دمياط الدكتورة منال عوض عرضا عن حجم الاستثمارات في المحافظة وعدد المشروعات المنفذة والجارية وأهم الملفات بالمحافظة ومشروعات المشاركة الاجتماعية، موضحة أن محافظة دمياط تقع شمال شرق الدلتا مساحتها 310 كيلو أمتار مربعة، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون شخص، وعدد المراكز بها خمسة فيما يبلغ عدد القرى 85.

وأضافت خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السييسي لمشروعات تنموية في المحافظة، أن إجمالي الاستثمارات في دمياط- خلال الفترة بين عامي 2014 و2019- وصل إلى 91 مليار جنيه، المنفذ منها حتى الآن بلغت تكلفته 78 مليارا، والجاري تنفيذه يبلغ 13 مليارا.

وأشارت إلى أن الدولة وجهت بتوسيع المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب ورفع جودة المنتجات المصرية، لافتة إلى أنه تم إنشاء مدينة الآثاث بدمياط بتكلفة تبلغ 2.7 مليار جنيه، فيما تقدر تكلفة المرافق 925 مليونا ليصل إجمالي تكلفة المدينة 3.6 مليار جنيه.

وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن إجمالي تكلفة مشروع محطة محولات مدينة دمياط للأثاث والمناطق المحيطة يصل إلى 428 مليون جنيه.

وقالت- خلال تقديمها عرضا عن الاستثمارات الموجودة في محافظة دمياط، أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في نطاق المحافظة- أنه فيما يخص مشروعات البتروكيماويات (تحديدا توسعات مصنع موبكو) تمت إضافة خطي إنتاج، حيث أصبح عدد الخطوط ثلاثة، وذلك بإجمالي تكلفة وصل إلى 34 مليار جنيه.



وفي مجال الكهرباء، قالت محافظ دمياط إن تم إنشاء محطة توليد كهرباء غرب دمياط المرحلة الثانية بإجمالي تكلفة 5.8 مليار جنيه، مضيفة أنه سيتم اليوم افتتاح مشروع تحويل محطة كهرباء (غرب دمياط 2) للعمل بدورة مركبة بإجمالي تكلفة 3.9 مليار جنيه، كما تم إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء دمياط وسيتم افتتاحها اليوم بإجمالي تكلفة 1.3 مليار جنيه.

وفيما يخص المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن عدد المشروعات بلغ 13 مشروعا بإجمالي تكلفة وصلت إلى 367 مليون جنيه، منها تسعة مشروعات منفذة بالفعل بتكلفة 90 مليون جنيه، وأربعة مشروعات قيد الإنشاء بإجمالي تكلفة تبلغ 276 مليون، مضيفة أنه سيتم اليوم افتتاح مركز التعليم المدني.

وأضافت أن إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب يبلغ 20 مشروعا بتكلفة تقدر بحوالي مليار جنيه، موضحة أنه تم تنفيذ 11 مشروعا بتكلفة 480 مليون جنيه، و9 مشروعات جارى تنفيذها بإجمالي تكلفة تبلغ 542 مليونا، موضحة أن مياه الشرب وصلت إلى كافة أنحاء محافظة دمياط من مدن وقرى بنسبة تغطية 100%.

وقالت إنه فيما يخص قطاع الصرف الصحي، يبلغ عدد مشروعاته 50 مشروعا بإجمالي تكلفة تقدر بنحو ملياري جنيه، موضحة أن المشروعات المنفذة حوالي 27 مشروعا بتكلفة 1.1 مليار، والمشروعات الجاري تنفيذها حوالي 23 مشروعا بتكلفة تبلغ حوالي 968 مليونا، موضحة أن نسبة التغطية للصرف الصحي في المحافظة حوالي 76 %، وستصل 85 % مع انتهاء المشروعات الجارية في نهاية 2020 .

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إن مشروع فندق اللسان أقيم في منطقة بمدينة رأس البر من أجمل المناطق على مستوى العالم، حيث يلتقي نهر النيل مع البحر المتوسط، لافتة إلى أن مساحة الفندق تبلغ 4200 متر مربع، بتكلفة 360 مليون جنيه، ويتكون الفندق من بدروم وطابق أرضي إلى جانب خمسة طوابق متكررة، تضم 142 غرفة و15 جناحا لذوي الاحتياجات الخاصة و4 قاعات احتفالات ومؤتمرات ومطاعم وكافتريات.

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وأضافت أن الفندق هو أول فندق في وسط الدلتا 5 نجوم، حيث إنه وضع مدينة رأس البر على الخريطة السياحية، ووفر فرص عمل لأبناء محافظة دمياط، وكان يعتبر من الأصول غير المستغلة بالمحافظة.



وأوضحت أنه تم توقيع عقد حق انتفاع بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمدة 49 عاما، على أن تحصل المحافظة على مقابل حق انتفاع بزيادة سنوية 7 %، ويؤول الفندق للمحافظة بعد انتهاء المدة.



واستعرضت محافظة دمياط مشروعات تطوير المنطقة العشوائية غير الآمنة، حيث تم تطوير مشروع منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، مضيفة أن هذه المنطقة تعتبر آخر منطقة عشوائية غير آمنة بدمياط، وبانتهاء العام الجاري (2019) سيتم إعلان دمياط محافظة خالية من العشوائيات.



وأشارت إلى أنه يجرى إنشاء 3 أسواق في فارسكور وكفر سعد ومدينة رأس البر بتكلفة 37 مليون جنيه، كما يتم التخطيط لإنشاء سوقين بمدينة دمياط والروضة.

وفي إطار مبادرة 100 مليون صحة، قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه جرى فحص العدد المستهدف، وهو 789 ألفا و800 مواطن، كما جرى فحص 165 ألفا و500 امرأة ضمن إطار مبادرة دعم صحة المرأة.



وأشارت إلى أنه تم تحفيز مواطني دمياط على المشاركة المجتمعية في تطوير المحافظة، حيث تم البدء بمدينة رأس البر، وجرى طلاء جميع المنازل المطلة على النيل بمدينة عزبة البرج الجهة المقابلة لمنطقة اللسان وشارع النيل برأس البر؛ لتصبح ذات هوية بصرية مميزة، وتم تغيير واجهات المطاعم والكافتيريات بجميع أسواق مدينة رأس البر؛ لتصبح ذات شكل جمالي موحد، كما جرى تطوير ورفع كفاءة شارع 77، وتم تطوير المدخل الشرقي لمدينة رأس وتطوير العديد من الميادين.

وأوضحت أنه جرى تطوير العمل ببوابات الدخول إلى مدينة رأس البر وتحويلها إلى العمل بالنظام الالكترونية؛ لتنظيم عملية تحصيل الرسوم، حيث سيتم رفع الإيراد السنوي للتحصيل من مليونين إلى 15 مليونا، موضحة أنه تم حصر جميع الإعلانات بنطاق المحافظة، وتمت إعادة تخطيط المنظومة حيث إن الإيراد المتوقع 4 ملايين سنويا.



وتابعت أنه يجرى إنشاء مدينة ترفيهية بمنطقة حديقة الخالدين على مساحة 7 أفدنة على كورنيش النيل، وجرى إعداد كراسة الشروط؛ تمهيدا لطرحها على المستثمرين، ويتوقع أن يصل الإيراد إلى 7 ملايين جنيه سنويا.



وأشارت إلى أنه تجرى إعادة تخطيط المزرعة السمكية الحكومية، حيث إن الإيراد الحالي للمزرعه يبلغ مليوني جنيه، ويتوقع أن يصل إجمالي الإيراد بعد التطوير 20 مليون جنيه.



ولفتت إلى أنه بمساعدة الأجهزة التنفيذية للمحافظة، جرى تحصيل مستحقات الدولة لبعض الأماكن، التي لم توف بالتزاماتها المالية وسحب بعض الأراضي وإجراء مزادات عليها بإجمالي 70 مليون جنيه.

وفي أعقاب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان (فرص واعدة) أعدته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وتناول جهود أبناء دمياط في مجال التنمية المستدامة على أرض مصر.

واستعرض الفيلم المشروعات الجديدة في محافظة دمياط، التي شملت مدينة دمياط للأثاث، إحدى أهم القلاع التنموية في تاريخ الصناعة المصرية، ومشروع دار مصر، وفندق (شتيجنبرجر اللسان) بمدينة رأس البر.

وأظهر الفيلم أن هذه المشروعات- التي تعتبر آفاق اقتصادية وبيئة استثمارية ومشروعات خدمية وعمرانية- كانت وستبقى على رأس أولويات القيادة السياسية؛ لتبقى دمياط قلعة صناعية تنموية تفاخر بها الأمة المصرية على مدى الزمن.