شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» للشباب: استثمروا صحتكم في الخير وطاعة الله وخدمة الوطن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت دار الإفتاء المصرية الشباب لاستثمار صحتهم وعافيتهم في الخير وطاعة الله وتنمية المجتمع والقيام على خدمة الوطن كل في مجال تخصصه وعمله وعلومه ودراسته، مؤكدة أن الشباب والعافية من أكبرِ نِعم الله على الإنسان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يُظِلُّهم الله في ظله، منهم: شاب نشأ في طاعة الله.

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جاء ذلك في الرسالة التي وجهتها دار الإفتاء إلى الشباب- في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار- قائلة: «أنت مسؤول عن شبابك فيما أبليته، فاحذر أن تُسخِّرَ نعمةَ شبابك في خدمة الأفكار الباطلة التي تروج لها جماعات الضلال وتيارات التكفير».

وأضافت الدار أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق، ويحض على البناء والسعي في عمارة الأرض ونفع الناس.. فاتبعه تهتدِ، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران:31].