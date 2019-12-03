التضامن تحتفل باليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة

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وأوضحت الوزارة أنه في عام 2019 تم التركيز على أهمية تعزيز مشاركه الأشخاص ذوى الإعاقة فى خطة التنمية 2030... والهدف leaving no one behind عدم ترك أى شخص خلف الركب.
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