التضامن تحتفل باليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، فيديوهات من إعداد وزارة التضامن الاجتماعى احتفالا باليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أنه فى عام 1992 صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار 3 ديسمبر يوما دوليا يحتفى العالم فيه بالأشخاص ذوى الإعاقة، ويراد به إذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الوزارة أنه في عام 2019 تم التركيز على أهمية تعزيز مشاركه الأشخاص ذوى الإعاقة فى خطة التنمية 2030... والهدف leaving no one behind عدم ترك أى شخص خلف الركب.