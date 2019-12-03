شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يفتتح مشروعات قومية فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار فى مقدمتها افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات القومية فى دمياط ، ووفاة الفنان شعبان عبد الرحيم

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

السيسى: مصر جادة فى تطوير الصناعة والدولة تكلفت المليارات لجلب الاستثمارات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية جادة فى تطوير ودعم الصناعة فى مصر، من خلال تجهيز الأراضى الصناعية ومنح المصانع بترخيصها للمستثمرين، وهذا الأمر كلف الدولة مليارات، بما يحقق فرص عمل ويحرك الصناعة بشكل أكثر فعالية.

وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكى الجديد بمقر وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكري، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي الجديد في القاهرة جوناثان كوهين بمقر وزارة الخارجية.

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى

توفى، منذ قليل، الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى، حسبما أكد لنا نجله المتواجد حاليا بالمستشفى، كما أكد أيضا الشاعر إسلام خليل.

مصر تتصدر قائمة "الإندبندنت" للزيارة فى 2020.. وتنصح بتفقد المتحف الكبير

تحت عنوان " من مصر إلى باكستان.. هذا هو المكان الذي يوصي الخبراء بالسفر إليه في العام المقبل"، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه ذلك الوقت من السنة يقوم الخبراء بوضع قوائم المتعلقة بأفضل الأماكن التي ينبغى زيارتها فى العام الجديد، وتصدرت مصر القائمة.

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وزير الكهرباء: نقلة نوعية بإنشاء المحطات.. ورصد 22 مليار جنيه لتحسين الشبكات

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنجازات مشروعات الكهرباء فى محافظة دمياط، مشيرا إلى النقلة النوعية الذى شهدتها الشبكة القومية للكهرباء، والتى وصلت جودتها إلى 99.7 %.

الرئيس السيسى: هدف إنشاء مدينة الأثاث المنافسة بالأسواق العالمية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره واحترامه لشعب ومحافظة دمياط، قائلا: "دمياط مكان ومدينة وناس ليهم تقدير واحترام شديد جدا فى وجدان كل المصريين وعندى أنا شخصيًا بعملهم والتزامهم وجهدهم".

رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 45 مشروعا لدعم الصناعات بتكلفة 92 مليار جنيه

استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مجهودات الهيئة فى تنفيذ المشروعات الداعمة للصناعات فى محافظات الجمهورية.

روساتوم: الضبعة ستكون مثال يحتذى به فى إفريقيا والعالم العربى

أكد أناتولى كوفتانوف، مدير فرع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية فى الضبعة بمصر ومدير المشروع، أن روسيا متمثلة فى شركة روساتوم تبذل قصارى جهدها لدعم ومساعدة مصر فى إنجاح برنامجها النووى السلمى لتوليد الكهرباء.

وزير الشباب: 1.2 مليون مواطن استفادوا من مشروعات الرياضة بدمياط

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن عدد المستفيدين من مشروعات الوزارة فى محافظة دمياط تخطى الـ 1.2 مليون شخص، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الرياضية والشبابية في محافظة دمياط بلغت 367 مليون جنيه.