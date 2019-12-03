شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: هدف إنشاء مدينة الأثاث المنافسة بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره واحترامه لشعب ومحافظة دمياط، قائلا: "دمياط مكان ومدينة وناس ليهم تقدير واحترام شديد جدا فى وجدان كل المصريين وعندى أنا شخصيًا بعملهم والتزامهم وجهدهم".

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظة دمياط اليوم الثلاثاء: "مدينة الأثاث لما اتعملت كنت بحلم إن إحنا نخش عالمية الأثاث مش محلية الأثاث .. يا ترى فيه ناس بتستورد أثاث لصالح المصريين.. أيوه.. طالما أه يبقى محققناش الرضا فى صناعة الأثاث لمصر ولكل الأذواق وكل المستويات.. أنا بحلم بعالمية الأثاث .. إيه يا بتوع دمياط معندكوش حلم .. وكلامى لكل المصريين هي الناس ابتدت تبطل تحلم ولا إيه؟ الناس بطلت تحلم وتجرى على حلمها.. اللى انتوا بتشوفها ده حلم أنا حلمته من سنين كتيرة فاتت والعشوائيات اللى بنحلها حلم حلمته وأنا صغير من 40 سنة قلت لا يمكن أن يبقى فيه ناس مرمية فى الشارع كده ولما جت الفرصة وبقيت فى مكانى جريت على حلمى وربنا مكنى".

وأضاف الرئيس: "مغيرناش كتير فى تطوير الأثاث وكانت الفكرة موجودة إن احنا نعمل مركز للتطوير علشان يبقى نطور إنتاجنا للسوق المصرى والعالمى.. كنت متصور ان الناس هتطلب عدد كمان من الورش .. حد يقول السوق مريح ومشاكل ولكن لن تنتهى المشاكل ودورنا التصدى لهذه المشاكل والمعوقات من خلال التشريعات والاجراءات لحماية الصناعة وتطوريها".

وأكمل الرئيس: "الدولة توفر المنشآت الصناعية بتراخيصها ومرافقها والأمن الصناعى، ومناطق المعارض والمصانع الكبيرة.. فيه ناس عاوزة أراضى كتير ولكن أنا مش مع النقطة دى أنا بعمل بشكل منظم ومخطط ولو فيه مدينة 300 فدان هعملها زى ما الكتاب ما بيقول، لكن لو ابتدينا نديها للناس كل واحد هيعملها زى ما هو بيقول".