شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه الهيئة الهندسية بمتابعة الإنشاءات الجديدة بمدينة دمياط للأثاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإشراف على الإنشاءات الجديدة فى مدينة الاثاث بدمياط، حتى لا يتم الخروج عن الشكل والنماذج الإنشائية المقررة، مضيفًا: "عشان أضمن إن الحاجات هتتعمل مضبوط".

كما وجه الرئيس، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ مدينة الأثاث بمدينة دمياط، مطالبًا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم التسهيلات للراغبين بالعمل فى المدينة، مع تجهيز مشاريع الإسكان الخطر المقرر تنفيذها من خلال مدينة الأثاث.