شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس دمياط للأثاث": نستهدف زيادة صادراتنا لـ2 مليار دولار سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، عرضًا موجزًا للمدينة خلال افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط اليوم الثلاثاء.

وقال "صالح"، إن مدينة دمياط للأثاث مشروع قومي متكامل لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والصناعات المغذية لها، كما تعد نموذجًا للمشروعات ذات الطبيعة التنموية التى تضيف عائدا اقتصاديًا، حيث تحتوى على 57 مصنعًا كبيرًا، كاشفًا عن طلبات من مستثمرين أجانب للاستثمار فى المدينة.

وأكد أن رأس مال الشركة وصل إلى 5 مليارات جنيه، منها 360 مليون جنيه رأس مال مدفوع، وجارٍ زيادته إلى 1.3 مليار قبل نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى وجود 1348 ورشة ومبنى لخدمة المدينة، بهدف إضافة طاقة إنتاجية جديدة للصناعات الخشبية وتعميق هذه الصناعة، والمساهمة فى تحويل الورش من القطاع غير الرسمى إلى الرسمي، وتسويق الأثاث داخليًا وخارجيًا، فضلا عن رفع حجم تجارة الأثاث من 12 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أن تصدير المنتجات الخشبية بلغت نحو 360 مليون دولار، متوقعا مضاعفة الرقم ليصل إلى 2 مليار دولار مع التشغيل الكامل للمدينة فى ظل منافسة المنتجات العالمية، متابعا: "بعد اكتمال المدينة ستوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".