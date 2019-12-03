شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مصر جادة فى تطوير الصناعة والدولة تكلفت المليارات لجلب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية جادة فى تطوير ودعم الصناعة فى مصر، من خلال تجهيز الأراضى الصناعية ومنح المصانع بترخيصها للمستثمرين، وهذا الأمر كلف الدولة مليارات، بما يحقق فرص عمل ويحرك الصناعة بشكل أكثر فعالية.

وفى رسالته للمصريين، قال خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط،: "بقول كدا يا مصريين عشان دى بلدكم مش بتاعتى أنا بس.. مصر بتاعتنا كلنا وكلنا نخلى بالنا منها وعارفين ما يحدث فيها، ونفرح بذلك".

وعن مصانع الأثاث فى دمياط، قال: "يا جماعة مصر فيها 100 مليون وتنمو، وحجم الطلب للمساكن والفنادق ينمو.. وعندنا 14 مدينة سيتم افتتاح المرحلة الأولى منهم منتصف العام القادم.. وبالتالى هناك فرصة للعمل والانتاج ليهم مكان فى السوق المصرى حتى لا يعتمد جزء منا على الأثاث من الخارج.. هنا مدينة الأثاث وهتعمل نقلة كبيرة فى المنتج الجميل الموجود الآن ليكون أكثر جمالا وأكثر اتقانا.. وأنا بحلم بمدينة الاثاث لتأخذها مكانها.. والناس تقول هنروح مصر عشان نجيب أثاث من مدينة الاثاث بمدينة دمياط".

وعقب اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، موضحًا أنه سيتم تسلم 13 منطقة صناعية جديدة منتصف العام القادم 2019.

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وفي تعليقه على المشروعات القائمة فى مصر الجديدة، قال إنه سيتم الانتهاء من 4 كبارى بمصر الجديدة خلال 15 يومًا، والكوبرى الخامس فى 30 ديسمبر القادم، مضيفًا: "غيرنا 7.7 كيلو متر مواسير مياه، والمنطقة ستشهد سيولة مرورية، وخلال 15 يوم سيتم البدء فى المرحلة الثانية من عمليات التطوير فى مصر الجديدة، وجارى العمل فى طريق السويس، وسيتم الانتهاء منه فى شهر فبراير القادم ليتضمن 9 حارة مرورية".