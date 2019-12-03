شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 45 مشروعا لدعم الصناعات بتكلفة 92 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مجهودات الهيئة فى تنفيذ المشروعات الداعمة للصناعات فى محافظات الجمهورية.

وقال خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، بحضور الرئيس السيسى، أنه بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتجارة والاستثمار يتم تنفيذ 45 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 92 مليار جنيه فى مجال التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، تتضمن إنشاء 8 مدن صناعية و16 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، و16 مصنعا ومنطقة استثمارية و5 مشروعات لتجهيز البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا، أبزرها مصنع الملابس الجاهزة فى محافظة القليوبية و3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بورسعيد بالإضافة لـمجمعين فى مدينة بدر والسادات بإجمالى 498 مصنعا، وجارى تنفيذ 23 مشروعا آخر، أهمها 3 مناطق استثمارية بمدن بنها وميت غمر بإجمالى 472 وحدة صناعية.

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واستعرض مراحل إنشاء مدينة الأثاث بدمياط، مؤكدًا أنه تكلفة المشروع بلغت 3.1 مليار جنيه، والمدينة مشروع متكامل يلبى متطلبات صناعة الأثاث بكافة جوانبها.

كما استعرض مشروع تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، من خلال فيلم تسجيلى يتضمن عمليات التطوير التى قامت بها الهيئة الهندسية.