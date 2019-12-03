شكرا لقرائتكم خبر عن وصية شعبان عبد الرحيم للمصريين فى تسجيل لـ"الخليج 365" قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأنه يعلم أنه سيرحل قريباً، وأراد أن تتسع وصيته للمصريين جميعاً، وليس لأبنائه فقط، أو أراد أن تكون "مصر" هى العنوان الأهم لرسالته الأخيرة، فوجه الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم حديثه فى آخر رسائله الصوتية لـ"الخليج 365"، للمواطنين بالمحافظة على بلدهم، قائلاً: "خدوا بالكم من بلدكم يا مصريين، واعرفوا إن مصر دى أم العالم، مصر الحضارة".

وقال الفنان الراحل فى الرسالة الصوتية: "مصر دى أمى، مصر دى أهلى، مصر دى كل حاجة ليا فى مصر، مصر دى أهلى، تحيا مصر تحيا مصر، وعلى طول تحيا مصر".

توفى، منذ قليل، الفنان شعبان عبد الرحيم بمستشفى المعادى، حسبما أكد لنا نجله المتواجد حاليا بالمستشفى، كما أكد أيضا الشاعر إسلام خليل، ويذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفى وكان يصارع المرض وأحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا على كرسي متحرك من شدة مرضه.