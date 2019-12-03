شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكى الجديد بمقر وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكري، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي الجديد في القاهرة جوناثان كوهين بمقر وزارة الخارجية. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ فى تدوينة له عبر تويتر إن العلاقات بين القاهرة وواشنطن استراتيجية وممتدة بين الدولتين. Advertisements كان الرئيس عبد الفتاح تسلم أمس الاثنين أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد بينهم السفير الأمريكي الجديد. ‎

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