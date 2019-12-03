شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يكرم طلاب كلية العلوم الفائزين بميدالية برونزية فى مسابقة عالمية والان مع تفاصيل الخبر
وشارك فريق طلاب علوم فى المسابقة، التى عقدت فى الفترة من 31 أكتوبر، حتى 4 نوفمبر فى ولاية بوسطن بأمريكا، بمشروع ابتكارى لإيجاد حل لمشكلة نقص المياه بأفكار غير تقليدية، حيث يطور الفريق طريقة لتحلية المياه باستخدام كائنات دقيقة آمنة تكون بديل لوسائل التحلية المكلفة التي تستهلك طاقة كبيرة وتكون ضارة بالبيئة.
وتعتبر المسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM من أكبر المسابقات على مستوى العالم في مجال الهندسة الوراثية والأحياء التركيبية، وشارك فيها فريق من طلاب كلية العلوم مكون من 8 طلاب من أقسام الأحياء، والتقنية الحيوية، والهندسة، وعلوم الحاسب، وهم: تسنيم محمد، وعائشة هشام، ومريم محمد، ومنة الله محمود، ولينا حمزة، ويوسف محمود، وفاروق عادل، وطارق جلال.
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