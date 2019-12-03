شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز التميز فى الطاقة بكلية الهندسة جامعة عين شمـس الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد كلية الهندسة في جامعة عين شمس لإطلاق مركز التميز في الطاقة ” الأول من نوعه في مصر“ بالشراكة مع معهد MIT الأمريكى المصنف رقم 1 فى مجال الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيىس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر كلية الهندسة فى عبده باشا.

يحضر الافتتاح، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر ، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، و شيرى كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من كبار المسئولين والقيادات الجامعية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ولفيف من رجال الأعمال والمسؤولين والعمداء.

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، إن الكلية نجحت فى تكوين شراكة استراتيجية مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجياMIT، لإنشاء مركز للتميز في مجال الطاقة للاستفادة من المنحة المقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بما قدره 30 مليون دولار تقدمه (USAID) لمعهد MIT من أجل إنشاء هذا المركز بالتعاون مع كلية الهندسة مع شركائها من جامعة المنصورة وجامعة أسوان للاسهام في نمو الاقتصاد المصرى.

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ويعمل هذا المركز على دعم التعليم والبحث والعلمى وريادة الأعمال فى مجال الطاقة بصورها المختلفة، وجاء إنشاء هذا المركز نتاج فوز جامعة عين شمس بثلاثة شراكات لمراكز التميز فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وعدد من الجامعات الأمريكية والمصرية، وتعد جامعة عين شمس هي الجامعة المصرية الوحيدة المشاركة في المجالات الثلاث على مستوى الجامعات المصرية.