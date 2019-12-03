شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل اليوم باليوم العالمى لذوى الإعاقة.. اعرف التفاصيل وسر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وينشر ”الخليج 365” تفاصيل وسبب اختيار الثالث من ديسمبر للاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

2- هذا اليوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

3- يهدف هذا اليوم لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

4- يهدف هذا اليوم بزيادة الوعى بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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5- أعلن الاحتفاء باليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة فى عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة.

6- يركز موضوع عام 2019 على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030.

7- يركز اليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة.

8- تناولت أجزاء مختلفة من أهداف التنمية المستدامة قضية الإعاقة وتحديدًا فى الأجزاء المتعلقة بالتعليم والنمو والتوظيف وعدم المساواة وإمكانية تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية، فضلًا عن جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة.