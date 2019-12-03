شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم السفير نعمان جلال فى الجامعة المصرية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقي الدكتور محمد نعمان جلال مساعد وزير الخارجية وسفير مصر الأسبق لدي الصين محاضرة حول نهضة الصين وسياستها الخارجية ، وذلك بدعوة من مركز دراسات آسيا وإفريقيا بالجامعة المصرية الأفريقية في لقاء مع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة .

قال السفير نعمان جلال : إن الصين نجحت بفضل القيادة ، والحزب ، والعقيدة السياسية ، والقوات المسلحة ، والتجديد المستمر للنخبة ، وأضاف إن الصين متواضعة للغاية وهي تتحدث عن مشاكلها وتحدياتها أكثر مما تتحدث عن تقدمها وإنجازاتها . ووصف العلاقات المصرية الصينية بالعراقة حيث كان أول سفير صيني في مصر في عصر البطالمة . كما رأي أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة سوف تستمر لفترة طويلة نتيجة المنافسة علي القيادة الاقتصادية للعالم .

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أدار اللقاء الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الأمناء ، وحضر اللقاء نواب رئيس الجامعة والعمداء. وفِي نهاية اللقاء قدم الدكتور أشرف الشيحي درع الجامعة المصرية الصينية إلي السفير نعمان جلال .

يذكر أن السفير جلال قد عمل سفيراً لمصر لدي باكستان والهند ، كما عمل مساعداً لوزير الخارجية . وله العديد من المؤلفات المهمة في الفكر السياسي والعلاقات الدولية.