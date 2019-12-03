شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 239,2 مليار جنيه إيرادات هيئة التأمينات للعام الجارى بزياة 10,6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اجتماعه الـ"66" برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية القومية للتأمين الاجتماعى للعام المالى 2018 / 2019.

وقالت غادة والى، إن إجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى2018 /2019 بلغت 239,2 مليار جنيه مقابل 216,2 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 10,6 % ، بينما بلغت قيمة التأمينات المنصرفة عن العام المالى 2018 / 2019مبلغ 178,4 مليار جنيه مقابل 153,9 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 15.9 %.

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وأوضح سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن جملة الإيرادات للصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بلغت ما قيمته 102,1مليار جنيه مقابل مبلغ 93,4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، كما بلغت قيمة التأمينات المنصرفه 92,9 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 / 2019مقابل 77,7 مليار جنيه عن العام السابق.

من جانبه أشار محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن جملة الإيرادات للصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بلغت ما قيمته 137,1 مليار جنيه مقابل مبلغ 122,8 مليار جنيه عن العام المالى السابق كما بلغت قيمة التأمينات المنصرفه 85,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 / 2019 مقابل 76,2 مليار جنيه عن العام السابق.