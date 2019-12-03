شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف شارع المطار بحى شمال بتكلفة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بشارع المطار بحى شمال الجيزة، بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأكد المحافظ أنه جار رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بطول 3 كم وبتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة فى تطوير المحاور المرورية الرئيسية لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل.

وأضاف راشد أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد محور مرورى هام وحيوى حيث يربط بين محور أحمد عرابى ومنطقتى إمبابة والبراجيل.

ووجه المحافظ بإزالة التعديات الموجودة بالشارع لاستكمال أعمال تطويره حيث سيتم تدعيمه بأعمدة إنارة ليد حديثة لإضاءته وتطوير الجزيرة الوسطى وتدعيمها بالزراعات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للشارع خاصة إنه كان يعاني من سوء حالة الرصف منذ سنوات ، موجهاً رئيس حي شمال بالتنسيق مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان للانتهاء من اعمال الرصف والتطوير فى أسرع وقت ممكن لما للشارع من اهمية وشريان مرورى رئيسى.

كما تفقد المحافظ اعمال رصف وتركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع الأقصر والتي شملت علي تركيب بلاط انترلوك لـ 10 حارة وشارع ضيق ومتفرعات شارع ترعة بشتيل والتى شملت على تركيب بلاط انترلوك لـ 19 حارة وشارع ضيق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى واستكمالا للأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية حيث تأتى الأعمال فى إطار حرص المحافظة بإعطاء أولوية فى الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والشعبية.

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وأكد المحافظ على رئيس حى شمال بالتأكد من تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية للطرق بالتنسيق مع مديرية الطرق مع التنبيه على الشركة بضرورة نهو العمال فى أسرع وقت ممكن.

ووجه راشد رئيس حي شمال بمواصلة أعمال تطوير الميادين والشوارع ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات وترميم الأرصفة للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام المحلات باستغلالها والتعدى عليها والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

كما وجه بالمتابعة الجادة لشركات المرافق أثناء تنفيذ تصاريح الحفر للتأكد من التزامها بالحفر طبقاً للكروكي للمسارات المحددة في التصريح وذلك حفاظاً علي حالة الأرصفة بالشوارع من الإتلاف ولسهولة إعادة الشيء لأصله بها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و اسامة السقعان رئيس حى شمال .