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المركزى للمحاسبات يعقد اللقاء العلمي حول تقارير الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوي، على مدار اليوم الثالث، فاعليات اللقاء العلمي الذى ينظمه الجهاز بالتعـاون مع المنظمة العربيـة للأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة والمحاسبـة خـلال الفترة من 1 - 5 ديسمـبر الجارى، تحت عنوان "تقارير الأجهزة العليا للرقابة ودورها في رفع كفـاءة الجهـاز المالى للدولة".

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وافتتحت المحاسبة منى توحيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اللقاء العلمى يوم الأحد الماضى، بحضـور منجـي الحمامـي ممثـل الأمانـة العامـة للمنظمـة ومشاركـة 23 ممثل مـن 10 أجهزة عليا للرقابة.

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وتأتى استضافة هذا اللقاء العلمي في إطار تنفيذ خطة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لعام 2019.

 

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ويتناول اللقاء ماهية التقارير الرقابية وأهميتها والمتطلبات الأساسية لجودة التقارير الرقابية وفقاً للمعايير الدولية، كما يناقش كيفية قياس كفاءة الجهاز المالي للدولة باستخدام معايير الكفاءة العالمية والدور الذي تقوم به التقارير الرقابية لدعم ورفع كفاءة الجهاز المالي للدولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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