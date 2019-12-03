شكرا لقرائتكم خبر عن فرع منظمة خريجى الأزهر فى ليبيا يشارك بلدية البوانيس ندوة توعوية لمواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، فى الحفل الكبير الذى أقيم بالتعاون مع بلدية البوانيس، الذى أقيم بمنطقة تمنهت، فى إطار مشاركته المجتمعية لكافة الفعاليات الليبية، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال.

وخلال الحفل قام مجموعة من خريجى الأزهر بإلقاء كلمات ومحاضرات توعوية، وكان فى مقدمة المحاضرين مدير مكتب المنظمة الشيخ أحمد عبيدة.

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وأشاد الحضور بدور الأزهر الشريف فى نشر الوسطية والاعتدال والرسالة التى حملها على عاتقه منذ أكثر من 1040 عام.

وشدد الحضور على استخدام كل السُبل التى تساهم فى التصدى للأفكار المتطرفة والتى باتت تهدد استقرار وأمن المجتمعات، مؤكدين أن التصدى لجماعات الفكر المتطرف يتطلب العمل على عدة محاور من أهمها تحديد مفهوم التطرف وأسبابه وسُبل مواجهته، تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تشوه صورة الإسلام السمحة، نشر قيم الوسطية والإعتدال، وكذا مبادئ السلام والتعايش السلام بين جميع الفئات المجتمعية، إلى جانب التوعية بمخاطر عمليات الاستقطاب التي تستخدمها جماعات الفكر المتطرف.