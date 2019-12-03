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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تحبط تهريب 40 سلحفاة سودانية على الحدود المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة فى بيان، أن فريق إدارة محميات الجنوب كان يجرى إحدى جولاته التفتيشية لتطبيق قانون البيئة وملاحقة المخالفين في مجال الاتجار فى الأنواع البرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتمكن الفريق من ضبط السلاحف المذكورة بحوزة 2 من المهربين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين لمخالفتهم قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته وتحرير محضر بالمخالفة كما تم تشكيل لجنة لإجراء المعاينة على السلاحف المضبوطة.
وتبين أن السلاحف المضبوطة من نوع African suprred tortoise وفى حالة صحية جيدة و تم استلامها بناء على قرار النيابة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم تمهيدا لاطلاقهم إلى بيئتهم الطبيعية.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بيقظة إدارة محميات الجنوب، والتعاون المثمر مع شركاء العمل البيئى لحماية الحياة البرية، والتنوع البيولوجى والتصدى بحزم لعمليات التهريب ومكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية، وفقا لما يحدده قانون البيئة وكذلك اتفاقية سايتس لتنظيم الاتجار فى الحياة البرية المهددة بالانقراض بين الدول.
وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر لوزارة الداخلية وكل الأجهزة والجهات المعنية لجهودهم في الحفاظ على التنوع البيولوجى مشيرة إلى أن ذلك يعكس مدى اهتمامهم معرفتهم بقيمته خاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر.
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