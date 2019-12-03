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الزراعة: تسليم 104530 بطاقة لـ"كارت الفلاح" من فروع البنك الزراعى بالغربية وبورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة  الزراعة، إن اجمالى عدد بطاقات" كارت الفلاح" التى تم تسليمها من قبل فروع البنك الزراعى  بمحافظتى الغربية وبورسعيد بلغت 104ألف و530  كارت لتسليمها  للفلاحين، تطبيقا للقرار الوزارى، الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.

 

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت  بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بطاقات  الحيازة الإلكترونية، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بمحافظتى الغربية  وبورسعيد، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.

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