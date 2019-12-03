شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية: استمرار تلقى طلبات الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
كانت قد أعلنت إدارة المشروع، أنه تم رفع قيمة مساهمة المشروع من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه سنويا للأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية ( الأسنان، الصيادلة، البيطرى)، بالإضافة إلى توفير تعاقدات وخصومات على جميع الخدمات التى لا يغطيها مشروع العلاج، مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات الأسنان.
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