محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي، ومي مدحت:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة حاضرة باستمرار: "مش ممكن تغيب الدولة عن مصالح مواطنيها".
وأوضح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بدمياط: "الناس بتتناول المشاكل بشكل مش عارفين الحكاية وإيه اللي بيتعمل في الدولة، والله والله اللي بيتعمل فيكي يا مصر ما يخطرش على بال حد".
وأضاف: "أنا بحلف بالله، وده قسم عظيم أوي، البحيرات مش هنسيبها للعشوائيات والفوضى والصرف الصحي".
وافتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات تنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: "والله اللي بيتعمل في مصر ما يخطرش على بال حد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.