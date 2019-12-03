السيسي يفتتح محطة محولات كهرباء مدينة الأثاث بمحافظة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس محطة محولات كهرباء مدينة الأثاث في محافظة دمياط. وقام بإزاحة الستار كل من المهندس محمد جمال حسنين رئيس قطاع المشروعات منطقة كهرباء الدلتا، والمهندس عبده محمد الصياد كبير مهندسين بالغدارة العامة لشبكات دمياط. ​

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