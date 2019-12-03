التنمية المحلية: الانتهاء من مراجعات اتفاقية مقر منظمات المدن والحكومات المحلية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إنتهاء الجهات والوزارات المصرية المعنية استكمال المراجعات الخاصة باتفاقية مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية وإستضافة مصر رسمياً لمقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة، ووضع الإتفاقية موضع التنفيذ كما وعدت الدولة المصرية، بما سيسمح بأن يكون المقر منصة وآلية للتجمع الأفريقي وللحوار بين المدن, وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة التي قدمت جهد كبيراً لوضع المقر المقترح في أفضل صوره، والذي اختير موقعه بحي النزهة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا المقر سيكون مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الأفريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك لبحث تحديات المدن وغيرها من الملفات المهمة ونقطة تواصل لتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة أشقائنا الأفارقة.

وأشار شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية تلقت رسمياً ما يفيد موافقة وزارة الخارجية على القيام بالتوقيع على اتفاقية المقر، مما سيضع الاتفاق قريباً في موضع التنفيذ قبيل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير أنه مما لا شك فيه أن مقر المنظمة بالقاهرة سيتيح الفرصة لإنطلاقه جديدة للدور المصري على الصعيد القاري والدولي، حيث نتطلع إلى أن يصبح مركزاً أساسياً للنشاط وتأهيل للكوادر الأفريقية ونقطة اشعاع في العمل الأفريقي المشترك لتدارس تحديات المدن وغيرها من الملفات الهامة.

وأعرب الوزير عن تطلعه لأن يكون مكتب إقليم الشمال نقطة تواصل لتبادل الخبرات مع مصر وشركائها الدوليين من أجل خدمة اشقائنا الأفارقة، كما سيكون له أهمية سياسية من حيث وضع مصر ودورها الريادي في إفريقيا وأيضآ سيكون للقاهرة دور رئيسي في إقرار اللغة العربية كإحي اللغات الرسمية للمنظمة.

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وأضاف الوزير أن المقر سيتيح لمصر فرصة عقد اجتماعات للمنظمة، خاصة بعد إعلان القاهرة عن عقد النسخة الثانية من مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، العام القادم وذلك بعد نجاح نسخته الأولي التي عقدت في الفترة من 18-21 يونيو الماضي بالقاهرة.

وأكد شعراوي على إستعداد مصر لنقل تجاربها وخبراتها الفنية في عدد من المجالات الحيوية والمهمة وتكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، مشيراً إلي ما بدأته وزارة التنمية المحلية منذ أيام قليلة من إطلاق البرنامج التدريبي للكوادر المحلية الأفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية منذ تولية المسؤولية أعطى دفعة كبيرة لدور مصر القوي بالقارة الأفريقية خاصة مع الرئاسة المصرية للإتحاد خلال 2019، في ظل ثقة كبيرة من الأشقاء الأفارقة في قدرة مصر على الإسهام بفاعلية في عملية التنمية للمدن والأقاليم الأفريقية.

وأكد شعراوي إن مصر عادت بقوة للمشاركة في اجتماعات المنظمة خاصة في الإجتماعات السابقة لها بدولتى المغرب وجنوب أفريقيا والتي ستفتح آفاقا للتعاون مع الدول الأفريقية وتعزيزاً لدور مصر على الصعيد الأفريقي في مجال الحكم المحلي واللامركزية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية" تأسست في عام 2005 كمظلة للعمل المشترك للإدارة المحلية، ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في تعزيز تطبيق اللامركزية في أفريقيا، وتقديم الدعم للإدارة المحلية لتقوية دورها، وتعزيز تبادل الخبرات وتقديم أفضل التجارب الدولية بين الإدارات المحلية في أفريقيا وفي دول العالم.​