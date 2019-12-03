الداخلية توجه قافلتين طبيتين للكشف بالمجان على المواطنين في الجيزة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بتوجيه قافلة طبية، ضمت جميع التخصصات، مدعومةً بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، بمركز شباب المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأخرى لسجن الوادي الجديد للكشف الطبي على النزلاء.

وفى سياق متصل وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة للنزلاء ولا سيما الرعاية الطبية، وقام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية إلى (سجن الوادي الجديد) تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء، حيث أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات.

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين قاطني القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم.