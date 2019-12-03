الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلات في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديريات أمن "أسوان، وسوهاج، والمنيا، والجيزة" تنجح في إتمام الصلح في النزاعات القائمة بين بعض العائلات.

فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية المشاودة الغربية دائرة مركز شرطة جرجا في النزاع القائم بينهما، بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

من ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة بنى مزار في النزاع القائم بينهما، في بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

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كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو في النزاع القائم بينهما، فى حضور السيد محافظ الإقليم وقيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين؛ حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية طموة دائرة مركز أبو النمرس في النزاع القائم بينهما، في بحضور قيادات المديرية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.