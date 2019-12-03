بحوزته بندقية آلية.. القبض على هارب من المؤبد في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، من ضبط محكوم عليه هارب (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة - مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في جناية سرقة بالإكراه، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة ). وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته (بندقية آليه عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد 5 طلقات نارية من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بالحكم القضائي الصادر ضده وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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