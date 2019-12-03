ضبط طالب جامعي جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاشتراك مع آخر في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج في محافظة سوهاج.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام شخصين (حاصل على دبلوم صنايع، طالب جامعي - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (من خلال أحدهما)، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إرسال ما يعادلها بالجنيه المصري (للمتحرى عنه الآخر) بموجب حوالات بريدية ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

وأمكن ضبط أحدهما (الطالب الجامعي) وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع المُشار إليه بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل ( 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .