بتأشيرات مزورة.. ضبط شخص أنشأ شركة وهمية للنصب راغبي السفر للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، لتسفير راغبي السفر للعمل ببعض الدول العربية بموجب مستندات مزورة

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق وقطاع الأمن الوطني، مفادها قيام بعض المواطنين بالسفر إلى بعض الدول العربية "بغرض العمل" بموجب تأشيرات مزورة.

وأكدت التحريات المُكثفة والميدانية لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية)، إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في تسفير بعض المواطنين المصريين إلى دول الخليج العربي، بموجب تأشيرات دخول صادرة من أحد مكاتب إلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة.

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وأضافت التحريات لجوء المتحرى عنه إلى إنشاء (شركة بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة) واتخذ من مقرها مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقيامه بإنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بأسماء مختلفة وأعلن من خلالها عن توافر تأشيرات دخول منسوبة للعديد من الدول العربية (خلافاً للحقيقة) وذلك بقصد تحقيق استفادة مادية غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر شركته وعثر بحوزته، خاتم كاوتشك لشعار الدولة المقلد، و 140شهادة تطعيم حج/عمرة – خالية البيانات (مزورين بالكامل)، و 36 استمارة 33 – خالية البيانات (مزورين بالكامل)، و 41 جواز سفر مصري بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه، ومجموعة من صور تأشيرات دخول (تجارية – عائلية – زيارة ) لإحدى الدول العربية، ومجموعه من صور مستندات خاصة براغبي السفر، ومطبوعات دعائية باسم الشركة ولافته باسم الشركة وأكلاشيه باسم الشركة، و 2 جهاز لاب توب، و 4 هواتف محمولة.

بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتوائهم على ملفات وصور للعديد من المستندات المضبوطة.

بمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.