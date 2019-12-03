وزارة الداخلية: إصدار وتجديد 188 ألف جواز سفر خلال نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

فقد واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية التي من شأنها التسهيل على جمهور المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ويكفل سهولة الحصول عليها، وكذا فحص كافة الشكاوى الواردة والعمل على دراسة أسبابها الرئيسية للوقوف على أوجه القصور المختلفة والعمل على تلافيها.

وجاءت أبرز جهود الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي، إصدار وتجديد (188386) جواز سفر، وإصدار (51357) شهادة تحركات، وإصدار (2745) إذن سفر، وأعمال (52591) تأشيرات الدخول والإقامات بأنواعها، وكما أسفرت جهود الإدارة عن فحص (62) شكوى واتخاذ اللازم حيالها.

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.