ضبط 276 ريسيفر مجهول المصدر يفك شفرات القنوات الخاصة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، 276 جهاز استقبال بث فضائي "مجهول المصدر" مزود بتطبيقات لفك شفرات القنوات الفضائية الخاصة بدون تصريح بداخل أحد المحلات بالقاهرة.

تمكن العميد عماد أبو ستيت، رئيس مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط أحد الأشخاص مدير محل كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس لحيازته أجهزة استقبال بث فضائي محظور تداولها وبيعها بالأسواق بالمخالفة لأحكام القانون.

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وضُبط داخل المحل 276 جهاز استقبال بث فضائي مزودة بتطبيقات لفك شفرات القنوات الفضائية الخاصة بدون تصريح من الجهات المختصة، 276 ريموت كنترول، 4 إريال هوائى للاستقبال والاتصال بشبكة الإنترنت، جهاز راوتر، فلاشة ميموري مُحمل عليها شفرات وبرامج وتطبيقات لإعادة بث القنوات المشفرة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.