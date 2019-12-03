الجنايات تقضي بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقضية "اغتيال النائب العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم مصطفى محمود، بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "اغتيال النائب العام".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين تهم من الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
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