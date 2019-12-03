ضبط 5625 مخالفة مرورية متنوعة و30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5625 مخالفة مرورية متنوعة، 2117 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و174 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و23 دراجات نارية مخالفة، و5 مخالفات "موقف عشوائي"، و57 مخالفة شروط الترخيص.

كما وجهت الإدارة عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت عن ضبط 30حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.