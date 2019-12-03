سقوط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بأكتوبر.. وسرقة مبلغ 700 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، لغز مقتل أحد الأشخاص وسرقة مبلغ 700 ألف جنيه من داخل مسكنه بمدينة أكتوبر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وسائق، تم ضبطهما.

تلقت أجهز الأمن بلاغًا بالعثور على جثة "عاطل -سبق اتهامه في4 قضايا آخرهم قضية تزوير، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 5 سنوات -مُقيم بدائرة قسم الطالبية" بشقة مستأجرة له بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "عاطل، سائق".

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، والاستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ مالي قدره "700 ألف جنيه تقريباً" وحافظة نقوده وهواتفه المحمولة وفرا هاربان وتخلصا من حافظة نقوده والهواتف المحمولة بإلقائها بأحد مقالب القمامة بخط سير هروبهما.

وتم بإرشاد المتهمان ضبط الملابس والمفروشات الملوثة بأثار الدماء والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة "عصا حديدية سكين" بمكان التخلص منهم بطريق وصلة دهشور بأكتوبر، وقرر العاطل بقيامه بشراء مشغولات ذهبية بقيمة "13ألف جنيه" وقيامه بالاحتفاظ بجزء من المبلغ المالي المستولى عليه لدى أربعة من أصدقائه "سائق، جزار، عاطلين".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما جاء باعترافات العاطل أقروا بها واعترفوا بسابقة علمهم بكون تلك المبالغ من متحصلات جريمة، وتم بإرشاد جميع المتهمين ضبط المبالغ المالية المستولى عليها والتي بلغت "670,800 جنيه" والمشغولات الذهبية السابق الإشارة إليها، وأضاف المتهمين بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.