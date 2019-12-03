أخبار مصر | موجها رسالة مهمة لهم.. السيسي: إيه يا بتوع دمياط معندكمش حلم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجها رسالة مهمة لهم.. السيسي: إيه يا بتوع دمياط معندكمش حلم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة إلى أهالي محافظة دمياط خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بدمياط، قائلا "دمياط مدينة وناس لهم احترام وتقدير كبير جدا في وجدان المصريين وواجداني شخصيا بسبب عملهم وجهدهم".

وأضاف الرئيس السيسي: "كنت أطمح بالوصول إلى مستوى عالمي في صناعة الأثاث عندما دشننا مدينة الأثاث"، موضحًا: "طالما في ناس بتستورد أثاث فاحنا محققناش الرضا لكل الأذواق في السوق المصري".

وتابع الرئيس: "الحلم اللي عندي للعالمية، إيه يا بتوع دمياط معندكمش حلم، هي الناس بطلت تحلم وتجري على حلمها، إيه ده؟! أنا بتكلم على كل المصريين، اللي بتحرك فيه حلم حلمته وأنا صغير".

وأكمل: "مغيرناش كتير في تطوير الأثاث، أنشأنا مركزا للتطوير حتى نطور إنتاجنا الموجه للسوق المصري والسوق العالمي"، متابعا: "في دول في العالم، الناس بتروحها عشان تشتري كل حاجة مش أثاث بس، معملوش ده وهمّ نايمين، لكن بالعمل".

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وأوضح: "كان فيه حاجات كتير جدًا دمياط كانت بتطلعها مش الأثاث بس، زي المواد الغذائية، بالنسبة للورش فهي مترخصة ومتأمنة، وهناك تصور لم ننتهِ منه بعد كالمصانع الكبرى".

وأردف: "في ناس عاوزة تاخد أراضي كتير، أنا مش مع النقطة دي، أنا مع إننا نعمل بشكل منظم ومخطط زي ما الكتاب بيقول مدينة على 300 فدان، لو ابتدينا نديها لكل واحد هيعمل زي ما هو بيقول، وبقول للقائمين على الموضوع ده، في ظل ضعف قدرة الدولة على الإشراف والمتابعة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.