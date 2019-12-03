أخبار مصر | عاجل.. السيسي يوجه تحذيرا مهما للمصريين ويناشد الإعلام والحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يوجه تحذيرا مهما للمصريين ويناشد الإعلام والحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين من خطورة التحديات التي تواجهها بعض الدول، من داخلها، قائلًا: "مفيش تحدي خطر على مصر إلا من داخلها".

الرئيس قال، خلال كلمته في فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية الجديدة بدمياط، صباح الثلاثاء، "أنا هكرر الكلام ده كل مرة، وبناشد الإعلاميين والحكومة إنها تكرره، أرجوكم بصوا على المنطقة من حولكم".

وأوضح "عندما يتحرك الناس، بيكونوا قادرين على هدم بلادهم، مفيش حاجة عندي، ولا هستنى يبقى في، عشان كدة هفضل أكرر الكلام عشان يبقى عندما مناعة ضد أي حد يحاول ياخدنا عشان نهد بلادنا، وعشان أبقى عملت اللي عليا قدام ربنا".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية والتنموية الجديدة بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة.